Corinthians vence Palmeiras e abre vantagem na final do Campeonato Paulista Timão busca título após seis anos de jejum Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 17h41 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h50 )

O Corinthians surpreendeu ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na primeira partida da final do Campeonato Paulista, realizada no Allianz Parque. O gol decisivo foi marcado por Yuri Alberto, que aproveitou uma assistência de Memphis Depay. O Palmeiras, que não perdia em casa há três anos no campeonato, teve várias chances, mas não conseguiu converter.

Agora, o Corinthians tem a vantagem para o jogo de volta na Neoquímica Arena, onde a torcida espera quebrar um jejum de seis anos sem títulos.