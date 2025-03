Corinthians vence Palmeiras e abre vantagem na final do Paulistão Gol de Yuri Alberto garante vitória fora de casa; Timão busca título após seis anos Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/03/2025 - 18h16 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h37 ) twitter

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, em um jogo decisivo da final do Campeonato Paulista. Yuri Alberto marcou o gol da vitória, garantindo ao Timão uma vantagem importante para o jogo de volta. A equipe mostrou resiliência, especialmente com a atuação do goleiro Hugo Souza e de Mateuzinho, que salvaram o time em momentos cruciais. A torcida comemora a vitória, que quebrou um tabu de seis anos sem vencer o Palmeiras fora de casa