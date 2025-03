Expectativa cresce para decisão do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras Times enfrentam desafios com lesões e ausências; jogo decisivo será transmitido pela Record Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/03/2025 - 17h52 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A expectativa cresce para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, marcado para 27 de março. Ambos os times enfrentam desafios com jogadores lesionados, como Igor Coronado e Rodrigo Garro, do Corinthians, e Gustavo Gomes do Palmeiras. Além disso, cinco jogadores de cada equipe estão servindo suas seleções nacionais durante a data FIFA. A transmissão será feita pela Record, e a preparação dos times é intensa para a decisão.