Final do Paulistão é marcada com uso de tecnologia inovadora Corinthians e Palmeiras decidem o título com uso de sistema semiautomático de impedimento Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h25 )

A Federação Paulista de Futebol anunciou as datas das finais do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Os jogos ocorrerão em 16 e 27 de março, no Allianz Parque e na Neo Química Arena, respectivamente.

O Corinthians, com a melhor campanha, decide em casa. A final contará com a tecnologia de impedimento semiautomático, usada pela primeira vez no Brasil, prometendo decisões rápidas e precisas.