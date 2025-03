Neo Química Arena se prepara para final Corinthians x Palmeiras no Paulistão Estádio recebe tour especial com Felipão enquanto torcedores de todo o mundo garantem ingressos para o clássico decisivo Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/03/2025 - 17h39 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h57 ) twitter

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, abre suas portas para um tour especial às vésperas da grande final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Conduzido por Felipão, o passeio revela áreas exclusivas como a sala de coletivas e a grama sintética personalizada do estádio, que já registra recordes de público para o confronto marcado para quinta-feira às 21h30, com transmissão da Record.

Com arquibancadas e camarotes prestes a esgotar, a arena se prepara para receber torcedores de várias partes do mundo em um dos clássicos mais aguardados do futebol paulista.