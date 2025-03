Palmeiras e Corinthians decidem Paulistão Final histórica promete ser emocionante, com transmissão ao vivo no Allianz Parque Balanço Geral Interior SP|Do R7 13/03/2025 - 17h21 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h50 ) twitter

Após cinco anos, o Campeonato Paulista será decidido entre Corinthians e Palmeiras, dois gigantes do futebol brasileiro. O clássico é historicamente equilibrado, com o Palmeiras tendo uma ligeira vantagem nas finais.

Este ano, a diferença pode ser anulada se o Corinthians vencer. A rivalidade entre os times é uma das maiores do mundo, com quase 220 confrontos no estadual. O primeiro jogo da final será no Allianz Parque, com transmissão ao vivo na Record.