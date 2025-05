Criminosos se passam por funcionários da CPFL para tentar invadir condomínio em Ribeirão Preto (SP) Checagem de identificação feita pelo zelador frustrou ação criminosa Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/05/2025 - 21h51 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h51 ) twitter

Um grupo de criminosos uniformizados tentou enganar os moradores de um condomínio na zona sul de Ribeirão Preto (SP) se passando por funcionários da CPFL. As câmeras de segurança registraram o momento em que três homens, com documentos falsos, foram barrados pelo zelador, que verificou a autenticidade das credenciais. A CPFL confirmou que a placa do veículo usado não pertence à frota da empresa.