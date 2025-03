Hospital realiza exames para confirmar morte encefálica de jogador Pedro Severino, de 19 anos, sofreu um acidente quando retornava ao Centro de Treinamento do Red Bull Bragantino Cidade Alerta Interior SP|Do R7 05/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h46 ) twitter

A repórter Ludmila Ozório atualiza sobre o trágico acidente envolvendo o jovem jogador Pedro Severino, de 19 anos, que resultou em sua morte cerebral. A notícia foi confirmada pelo tio do atleta, Torrinha, ex-jogador do Botafogo. O acidente ocorreu na Rodovia Anhanguera, quando Pedro e outro jovem atleta retornavam ao centro de treinamento do Red Bull Bragantino.

O hospital segue protocolos rigorosos para confirmar a morte encefálica, incluindo exames clínicos e testes de apneia. A família, incluindo o pai Lucas Severino, ex-jogador, está recebendo suporte do Hospital Municipal Doutor Valdemar Tebaldi.

O acidente não envolveu consumo de álcool por parte de nenhum dos motoristas.