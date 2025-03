Mulher é encontrada morta no porta-malas de seu próprio carro em Ribeirão Preto (SP) Vítima tinha 45 anos, estava seminua e apresentava ferimentos na cabeça e no rosto Cidade Alerta Interior SP|Do R7 21/03/2025 - 09h55 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo de Amanda de Paiva e Silva, motorista de aplicativo, foi encontrado morto no porta-malas de seu próprio carro, em Ribeirão Preto (SP), no último dia 20.

A vítima apresentava ferimentos na cabeça e no rosto, e um pedaço de madeira com pregos foi encontrado no veículo, sugerindo um ataque brutal.

O carro, um Chevrolet Onix cinza, estava estacionado em condições suspeitas na Via Norte. Ao patrulhar a área, a Polícia Militar descobriu o corpo seminu enrolado em um lençol ensanguentado.

O filho da vítima forneceu informações sobre o último encontro da mãe com um ex-namorado, que foi interrogado mas liberado. O caso, registrado como homicídio, está sob investigação da DEIC.