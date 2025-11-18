Conheça a cidade do interior de SP onde as araras-canindé vivem em harmonia e até inspiram um time de futebol Domingo Espetacular foi até Santa Fé do Sul contar essa história; confira!

Arara refere-se à ave de grande porte, azul e amarela, originária das Américas Central e do Sul, que pode atingir até 90 cm de comprimento reprodução/RECORD

Santa Fé do Sul (SP) ganhou o apelido de Cidade das Araras, e não é por acaso. Milhares de araras-canindé colorem o céu, convivem em harmonia com a população e transformam a cidade em um verdadeiro refúgio natural.

A relação é tão forte que até o Santa Fé Futebol Clube adotou as cores da ave e destina parte da venda de camisetas à preservação da espécie. Assista:

