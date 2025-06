Bora de Bike reúne famílias e ciclistas em Ribeirão Preto (SP) Evento celebrou o aniversário da cidade com esporte, música e inclusão SP Record Interior SP|Do R7 09/06/2025 - 21h02 (Atualizado em 09/06/2025 - 21h02 ) twitter

O evento Bora de Bike, promovido pela RECORD Interior, atraiu milhares de ciclistas e famílias ao Parque Luiz Carlos Raia, em Ribeirão Preto (SP). Com recorde de público, a nona edição celebrou o aniversário da cidade com música, esporte e alegria. Destaque para a presença do prefeito Ricardo Silva e da Polícia Militar, além de ciclistas de Franca que pedalaram durante a madrugada para participar.