Câmara de Patrocínio Paulista cassa mandato de vereadora

Dandara Donizete foi condenada por desacato e abuso de autoridade; defesa vai recorrer da decisão

SP Record Interior SP|Do R7

A Câmara Municipal de Patrocínio Paulista (SP) cassou o mandato da vereadora Dandara Donizete Ferreira, do MDB, após sessão extraordinária que analisou seis acusações de infrações político-administrativas. Três delas receberam votos suficientes para a cassação. Dandara foi condenada por desacato e abuso de autoridade, com pena convertida em serviços comunitários. A defesa pretende recorrer.

