Câmara de Patrocínio Paulista cassa mandato de vereadora
Dandara Donizete foi condenada por desacato e abuso de autoridade; defesa vai recorrer da decisão
A Câmara Municipal de Patrocínio Paulista (SP) cassou o mandato da vereadora Dandara Donizete Ferreira, do MDB, após sessão extraordinária que analisou seis acusações de infrações político-administrativas. Três delas receberam votos suficientes para a cassação. Dandara foi condenada por desacato e abuso de autoridade, com pena convertida em serviços comunitários. A defesa pretende recorrer.