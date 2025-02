Carro de luxo usado por agressor de idoso em Praia Grande (SP) é encontrado na capital paulista Jovem de 21 anos é procurado pela polícia SP Record Interior SP|Do R7 17/02/2025 - 14h41 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h41 ) twitter

A Polícia faz buscas para encontrar Richard Henrique, motorista do carro de luxo que agrediu um idoso no último dia 12, em Praia Grande (SP). O carro dirigido por ele foi localizado em um prédio na capital paulista e Richard foi visto pela última vez na cidade de Guarulhos. O motorista de 21 anos vai responder por tentativa de homicídio com mais quatro qualificadoras.