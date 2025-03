Especialistas alertam para o aumento de casos de COVID Em Ribeirão Preto, foram confirmadas oito mortes e mais de 460 casos desde janeiro SP Record Interior SP|Do R7 05/03/2025 - 16h02 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h02 ) twitter

De acordo com especialistas, o último dia de carnaval marcou um período de alerta para o crescimento de casos de COVID. Em Ribeirão Preto, foram confirmadas oito mortes e mais de 460 casos desde janeiro.

Apesar dos avanços no tratamento, as sequelas persistem em alguns pacientes, como Karina, que enfrenta problemas vasculares e oftálmicos após a infecção.

A vacinação continua sendo crucial, com cobertura significativa, mas ainda há necessidade de reforço. Especialistas destacam a importância de manter as doses em dia e a cautela em aglomerações, especialmente após o carnaval, devido à alta transmissibilidade do vírus.

O infectologista recomenda atenção aos sintomas e busca rápida por atendimento médico para minimizar riscos.