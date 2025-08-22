Especialistas alertam para termos de uso que podem esconder permissões inadequadas Falta de atenção ao aceitar condições pode resultar em fraudes, como abertura de contas bancárias sem consentimento SP Record Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 21h37 ) twitter

Especialistas alertam para os riscos de aceitar termos de uso sem leitura. Uma mulher descobriu que uma conta bancária foi aberta em seu nome após se cadastrar em um aplicativo de transporte. Casos assim têm crescido, com contas abertas sem o conhecimento dos usuários. O Procon cobra mais transparência, e o Banco Central recomenda o uso do Registrato para checar contas ligadas ao CPF.