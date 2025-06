Futuro da cana é debatido por especialistas e agricultores no Cana Show em Ribeirão Preto (SP) Evento apresentou inovações como fertilizantes especiais, ônibus híbrido e drones para modernizar o setor SP Record Interior SP|Do R7 18/06/2025 - 21h40 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agricultores e especialistas do setor bioenergético se reuniram em Ribeirão Preto (SP) para o primeiro Cana Show, evento voltado à apresentação de soluções sustentáveis e de alto impacto para a produção de cana-de-açúcar. Entre as inovações destacaram-se fertilizantes especiais, ônibus híbrido e drones inteligentes. O objetivo foi preparar o campo para os desafios e oportunidades do futuro.