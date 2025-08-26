Gincana do Meio Ambiente reúne mais de 4 mil alunos em Cristais Paulista (SP) Evento destacou sustentabilidade, cooperativismo e integração entre jovens de oito cidades SP Record Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 21h21 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 6ª edição da Gincana do Meio Ambiente em Cristais Paulista (SP) reuniu estudantes de oito cidades em atividades como corrida do saco e apresentações de dança. Com mais de 4 mil alunos, o evento promoveu conscientização ambiental e espírito de cooperação. A escola de Guará conquistou o primeiro lugar, reforçando a importância da união dos jovens em torno da sustentabilidade.