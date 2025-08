Governo de São Paulo Anuncia crédito emergencial a exportadores paulistas Medida busca reduzir os efeitos das tarifas dos EUA e preservar milhares de empregos no estado SP Record Interior SP|Do R7 01/08/2025 - 20h24 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h24 ) twitter

O governo de São Paulo (SP) dobrou a linha de crédito emergencial para empresas exportadoras, oferecendo R$ 800 milhões através do programa Giro Exportador. A ação tem como objetivo mitigar os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos, que podem resultar na perda de até 120 mil empregos no estado. A Desenvolve SP também disponibiliza R$ 400 milhões em financiamentos com juros a partir de 0,27% ao mês.