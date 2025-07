Mortes de galinhas em Monte Azul Paulista (SP) levantam suspeita de gripe aviária Vigilância sanitária reforça medidas de biossegurança para conter possível disseminação do vírus SP Record Interior SP|Do R7 28/07/2025 - 21h28 (Atualizado em 28/07/2025 - 21h28 ) twitter

A morte de galinhas em Monte Azul Paulista (SP) acende alerta para gripe aviária. Técnicos investigam ligação com focos anteriores, enquanto a vigilância sanitária intensifica ações em criações locais. A preocupação é com a possível disseminação do vírus, afetando produção e exportações. Medidas de biossegurança são reforçadas em granjas comerciais para prevenir novos casos.