Motociclistas protestam por melhores condições de trabalho em Franca (SP) Categoria exige valor mínimo por corrida e ajuste nos pagamentos por quilometragem SP Record Interior SP|Do R7 01/04/2025 - 21h57 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h57 )

Motociclistas realizaram um protesto em Franca (SP) por melhores condições nos serviços de entrega por aplicativo. As principais reivindicações incluem: taxa mínima de dez reais por corrida, aumento no valor pago por quilômetro rodado e garantia de pagamento por todos os pedidos atendidos.

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as empresas do setor, afirmou que busca equilibrar as demandas dos entregadores com a situação econômica dos usuários.

O movimento faz parte de protestos que estão ocorrendo em diversas cidades do país.