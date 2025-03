Polícia Civil deve fazer reconstituição de acidente que matou motociclista Régis Antonilo teve sua moto atingida na traseira por um carro, foi arremessado na pista e atropelado por outros veículos SP Record Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h26 ) twitter

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) está investigando um trágico acidente no Anel Viário Sul, no qual um motorista atropelou e matou um motociclista.

O acidente ocorreu quando o motociclista Régis Antonilo foi atingido na traseira por um carro, arremessado na pista e atropelado por outros veículos.

O motorista fugiu do local, dirigindo sete quilômetros com a moto presa no parachoque. Ele se apresentou à polícia acompanhado de um advogado um dia após seu carro ser encontrado.

A polícia está tratando o caso como homicídio e omissão de socorro, aguardando laudos periciais e depoimentos de testemunhas para esclarecer os fatos.