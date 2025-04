Ponte reaberta em Cristais Paulista (SP) após 15 meses de obras Nova estrutura sobre o Córrego Ribeirão da Onça promete melhorar mobilidade e impulsionar economia local SP Record Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 18h02 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ponte sobre o Córrego Ribeirão da Onça em Cristais Paulista (SP) foi reaberta após 15 meses de interdição, aliviando a rotina de moradores, motoristas e produtores rurais que enfrentavam desvios três vezes mais longos. Construída em concreto pré-moldado com investimento de R$ 547 mil da prefeitura, a nova estrutura oferece maior segurança e durabilidade. A reabertura deve beneficiar especialmente o comércio local e o turismo no Balneário de Águas Quentes, com expectativa de normalização gradual do fluxo veicular.