Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Especialista da USP Norberto Garcia Cairasco fala sobre novas pesquisas em doenças neurológicas

Resistência à insulina no cérebro pode influenciar surgimento e agravamento das doenças

Visita na Record Interior SP|Do R7

O programa O Visita na Record recebeu o professor e pesquisador da USP, Norberto Garcia Cairasco, que falou sobre um estudo que mostra ligação entre Alzheimer e epilepsia. A resistência da insulina no cérebro pode estar por trás de alterações que favorecem o surgimento e agravamento dessas doenças. E ainda: a psicóloga Patrícia Binhardi discute os desafios de uma sociedade mais inclusiva.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.