Especialista da USP Norberto Garcia Cairasco fala sobre novas pesquisas em doenças neurológicas
Resistência à insulina no cérebro pode influenciar surgimento e agravamento das doenças
O programa O Visita na Record recebeu o professor e pesquisador da USP, Norberto Garcia Cairasco, que falou sobre um estudo que mostra ligação entre Alzheimer e epilepsia. A resistência da insulina no cérebro pode estar por trás de alterações que favorecem o surgimento e agravamento dessas doenças. E ainda: a psicóloga Patrícia Binhardi discute os desafios de uma sociedade mais inclusiva.