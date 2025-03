Especialista discute a importância da conscientização sobre o autismo No Brasil, quatro milhões de pessoas convivem com o distúrbio Visita na Record Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 15h55 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h55 ) twitter

Nesta edição do Visita na Record, Giovana Escobal, diretora do Instituto Abacare e docente do Instituto Lahmiei Autismo, discute a importância da conscientização sobre o autismo no Brasil, onde quatro milhões de pessoas convivem com o distúrbio.

A conversa aborda como a sociedade pode contribuir para a inclusão, destacando a campanha ‘Informação gera empatia, empatia gera respeito’.

Giovana fala sobre os desafios enfrentados pelas famílias, a importância do diagnóstico precoce e o papel da ciência no avanço do entendimento do autismo.

O evento ‘Nosso Mundo de Amor’, em Ribeirão Preto (SP), é destacado como uma oportunidade para promover a conscientização e o apoio às famílias, com atividades educativas e recreativas.