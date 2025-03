Especialista fala sobre os perigos do câncer de colo de útero Para celebrar o ‘Março Lilás’, o ginecologista Ramiro Teixeira Hernandes discute a importância da prevenção e do diagnóstico precoce Visita na Record Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 11h39 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h39 ) twitter

Neste episódio do Visita na Record, o Dr. Ramiro Teixeira Hernandes, ginecologista, discute a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero.

Com base em dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), ele destaca a alta incidência da doença no Brasil e a relevância de exames como o Papanicolau.

O médico também compartilha a história inspiradora do exame de Papanicolau e enfatiza a eficácia da vacinação contra o HPV como medida preventiva.

Ele aborda a necessidade de conscientização sobre a vacinação e a importância de consultas médicas regulares para rastreamento.