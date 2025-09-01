Grupo de amigos transforma amor pelo samba em projeto social solidário no litoral paulista Mensalmente, eles se reúnem para tocar samba e arrecadar alimentos para famílias necessitada Balanço Geral Litoral|Do R7 01/09/2025 - 15h49 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grupo de amigos de Praia Grande (SP) uniu o amor pelo samba e a vontade de ajudar o próximo em um projeto social. Mensalmente, eles se reúnem para tocar samba e arrecadar alimentos para famílias necessitadas. Com 17 anos de história, o grupo já arrecadou cerca de 200 quilos de alimentos, promovendo eventos que unem música e solidariedade.