Irmãs morrem atropeladas por caminhão enquanto andavam de bicicleta no litoral paulista O motorista não parou para prestar socorro e foi interceptado por testemunhas Balanço Geral Litoral|Do R7 18/08/2025 - 14h31 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h31 )

Duas irmãs, Ana Beatriz, 13, e Ana Júlia, 3, morreram após serem atropeladas por um caminhão em Itanhaém (SP). O acidente ocorreu em uma rua estreita e mal sinalizada, gerando protestos dos moradores por mais segurança. O motorista não parou para prestar socorro e foi interceptado por testemunhas. A prefeitura promete melhorias na sinalização e infraestrutura da área.