Morte de Igor Peretto: terceira audiência do caso acontece hoje (16) no litoral paulista O crime, ocorrido em agosto passado, é investigado por homicídio qualificado Balanço Geral Litoral|Do R7 16/06/2025 - 14h28 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h28 )

A terceira audiência de instrução do caso Igor Peretto ocorreu no Fórum de Praia Grande (SP), com a presença dos réus Mário Vitorino, Marcelle Peretto e Rafaela Costa. O crime, ocorrido em agosto passado, é investigado por homicídio qualificado. A defesa nega premeditação, enquanto a acusação aponta um triângulo amoroso e motivação financeira. A decisão sobre o júri popular ainda está pendente.