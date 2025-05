Supermercado em shopping no litoral paulista vira réu por causar vazamento óleo no mar Se condenado, o supermercado pode ter a atividade suspensa Balanço Geral Litoral|Do R7 06/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h30 ) twitter

Um supermercado localizado no bairro da Aparecida, em Santos (SP), tornou-se réu após denúncia do Ministério Público por um crime ambiental ocorrido em 2021. O vazamento de cerca de 2 mil litros de óleo diesel, devido a uma tubulação enferrujada, atingiu galerias pluviais e o mar, causando a morte de animais aquáticos e problemas respiratórios em pessoas.

A Justiça Brasileira analisa o caso, que pode resultar na suspensão das atividades do supermercado e uma indenização de mais de R$ 14 milhões. O supermercado é acusado de não ter comunicado as autoridades e de tentar ocultar o incidente. O caso segue em julgamento, com possíveis punições severas.