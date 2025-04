Governo do Estado de São Paulo vai investir R$30 milhões em obras viárias Iniciativas visam modernizar o sistema rodoviário, beneficiando cerca de 500 municípios Balanço Geral Vale|Do R7 04/04/2025 - 15h25 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governador Tarcísio de Freitas anunciou um investimento de R$30 bilhões para obras viárias em São Paulo, beneficiando 500 municípios com melhorias em 22 mil km de estradas. O programa inclui 62 obras iniciais e a conclusão do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, prometendo reduzir o trânsito de veículos pesados.

A iniciativa visa modernizar o sistema rodoviário, impulsionar o desenvolvimento regional e gerar 250 mil empregos. Destaque para o Vale do Paraíba, com R$3,1 bilhões destinados a obras em São José dos Campos e melhorias na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.