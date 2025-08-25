Ventania e incêndio no Morro do Areal marcam fim de semana no litoral norte paulista Rajadas de até 60 km/h derrubaram árvores e interromperam a travessia de balsa Balanço Geral Vale|Do R7 25/08/2025 - 15h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h20 ) twitter

O Litoral Norte de São Paulo enfrentou um final de semana agitado com ventos fortes e incêndios. Em São Sebastião e Ilhabela, rajadas de até 60 km/h derrubaram árvores e interromperam a travessia de balsa. Em Ubatuba, um incêndio consumiu 15 mil metros quadrados no Morro do Areal. A Defesa Civil alerta para o risco de queimadas devido à estiagem, com previsão de chuvas amenizando a situação.