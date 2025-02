Clubes paulistas reforçam elencos para fase final do Paulistão Corinthians anuncia Fabrizio Angileri, enquanto Palmeiras apresenta dois zagueiros: Bruno Fuch e Micael, visando fortalecer a defesa Esporte Record|Do R7 28/02/2025 - 17h13 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h13 ) twitter

Os times paulistas estão se movimentando na janela de transferências para reforçar seus elencos na fase final do Campeonato Paulista. O Corinthians anunciou a contratação do lateral esquerdo Fabrizio Angileri, ex-Getafe, da Espanha, com contrato até o fim da temporada, buscando solucionar problemas defensivos.

Já o Palmeiras apresentou dois novos zagueiros: Bruno Fuch, emprestado pelo Atlético-MG, e Micael, ex-Houston Dynamo, com contrato de cinco temporadas. As equipes buscam se fortalecer para as quartas de final, com o Palmeiras enfrentando o São Bernardo no próximo sábado (1).