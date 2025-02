Com reservas, São Paulo estreia no Paulistão e não sai do 0 a 0 Jogo foi contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP)

Esporte Record|Do R7 22/01/2025 - 15h25 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h25 ) twitter

