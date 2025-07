Confira os destaques da quarta rodada da Copa Paulista São José venceu o Oeste; Taubaté e Portuguesa Santista empatam em jogo dramático Esporte Record|Do R7 07/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h57 ) twitter

Na quarta rodada da Copa Paulista, Taubaté e Portuguesa Santista empataram em 1 a 1, com gol decisivo nos acréscimos. A Portuguesa Santista abriu o placar após erro defensivo do Taubaté, mas o time da casa empatou no final. Já o São José venceu o Oeste por 2 a 0, mantendo 100% de aproveitamento, com destaque para os golaços de Bruno Camilo e Gabriel Freitas. O técnico do São José destacou a dificuldade do confronto.