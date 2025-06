Copa Paulista: São José e Briosa vencem e Taubaté empata na rodada Times do Litoral e Vale não perderam na segunda semana de competição Esporte Record|Do R7 23/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na Copa Paulista, São José segue invicto após vencer o São Caetano por 2 a 0, com gols de Fernando Júnior e um contra de Cauã Salles. A Briosa também triunfou, derrotando o Oeste por 2 a 0, com gols de Isaac e Eliandro. Já o Taubaté empatou sem gols com Santo André, com um gol anulado que gerou polêmica.