Copa Paulista: São José enfrenta Oeste com portões fechados após briga de torcedores O Tribunal de Justiça Desportiva determinou que os jogos do São José como mandante sejam realizados sem público Esporte Record|Do R7 11/08/2025 - 16h02 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h02 ) twitter

A nona rodada da Copa Paulista será concluída com o confronto entre Oeste e São José, que já está classificado para o mata-mata. No entanto, o Tribunal de Justiça Desportiva determinou que os jogos do São José como mandante sejam realizados sem público, afetando a venda de ingressos para o próximo jogo contra a Portuguesa Santista. O técnico Marelli destaca a importância de cada jogo e a vantagem de decidir em casa.