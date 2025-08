Copa Paulista: São José, Taubaté e Briosa disputam oitava rodada com jogos em casa Acompanhe as novidades e emoções do campeonato Esporte Record|Do R7 01/08/2025 - 15h03 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h03 ) twitter

O Esporte Record destaca a Copa Paulista 2025 com jogos emocionantes. Taubaté enfrenta Oeste no Joaquinzão às 19h30. No domingo, Portuguesa Santista joga contra São Caetano às 10h, e São José enfrenta Santo André às 15h. O grupo D tem São José na liderança com 16 pontos, seguido por Portuguesa Santista com 10.