Copa Paulista: terceira rodada termina hoje com jogo entre Taubaté e Oeste em Barueri São José lidera com 9 pontos, seguido pela Portuguesa Santista com 7 Esporte Record|Do R7 30/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h50 )

A Copa Paulista avança com o Taubaté enfrentando o Oeste, podendo alcançar a terceira posição no Grupo 4. São José lidera com 9 pontos, seguido pela Portuguesa Santista com 7. Destaque para as vitórias regionais: Portuguesa Santista venceu o São Caetano por 2 a 0, enquanto o São José derrotou o Santo André por 4 a 0, mantendo 100% de aproveitamento.