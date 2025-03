Corinthians Avança para a Final do Campeonato Paulista 2025 Com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro, Timão venceu o clássico nos detalhes e aguarda adversário para a decisão do título

Esporte Record|Do R7 10/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h23 ) twitter

