Corinthians Avança para a Semifinal do Campeonato Paulista com Vitória sobre Mirassol Timão vence Mirassol por 2 a 0, com gols de Romero e Depay, e avança à semifinal do Paulista com a melhor campanha

Esporte Record|Do R7 05/03/2025 - 15h30 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h36 ) twitter

