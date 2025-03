Corinthians conquista o Paulistão em final emocionante contra Palmeiras Pênalti defendido por Hugo Souza no segundo tempo e expulsões marcaram a decisão do Campeonato Paulista Esporte Record|Do R7 28/03/2025 - 15h14 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h42 ) twitter

O Corinthians levantou seu 31º troféu do Campeonato Paulista após empate sem gols contra o Palmeiras em partida repleta de lances polêmicos. O primeiro tempo teve equilíbrio, com chances claras do Timão.

No segundo tempo, o Verdão dominou e perdeu pênalti cobrado por Rafael Veiga, defendido pelo goleiro Hugo Souza. O jogo foi marcado por confusões que resultaram na expulsão do técnico Abel Ferreira e do zagueiro Félix Torres.

Após 16 minutos de acréscimos nervosos, o Corinthians garantiu o título em uma das finais mais emocionantes dos últimos anos.