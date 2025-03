Corinthians e Palmeiras decidem o Paulistão 2025 em clássico na Record Timão busca manter vantagem de 1x0 enquanto Verdão tenta o tetracampeonato Esporte Record|Do R7 27/03/2025 - 19h04 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A grande final do Campeonato Paulista 2025 entre Corinthians e Palmeiras será transmitida ao vivo pela Record hoje às 21h30. Com a vantagem de 1x0 no agregado, o Corinthians joga por um empate no Itaquerão, enquanto o Palmeiras precisa da vitória para conquistar seu quarto título consecutivo.

O duelo marca o retorno de jogadores das seleções e a recuperação de Maurício, artilheiro alviverde. A partida promete fortes emoções na decisão que consagrará o campeão paulista do ano.