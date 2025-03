Corinthians e Palmeiras se preparam para decisão do Paulistão Equipes buscam título mesmo com desfalques; Corinthians precisa de empate, enquanto Palmeiras deve vencer por dois gols Esporte Record|Do R7 21/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h50 ) twitter

Corinthians e Palmeiras estão em intensa preparação para a grande final do Paulistão, mesmo com a ausência de jogadores convocados para seleções internacionais. O técnico do Corinthians, Ramon Dias, busca fazer história, enquanto Abel Ferreira, do Palmeiras, já é tricampeão estadual.

O Corinthians, com influências de sete países, precisa apenas de um empate para ser campeão, enquanto o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença.