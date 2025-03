Corinthians se prepara para a Final do Paulistão após eliminação na Libertadores Equipe busca quebrar jejum de títulos desde 2019 Esporte Record|Do R7 14/03/2025 - 15h32 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h37 ) twitter

O Corinthians enfrenta um momento de pressão após a eliminação precoce na pré-Libertadores, focando agora na final do Paulistão contra seu maior rival.

A equipe busca quebrar um jejum de títulos desde 2019, com a primeira partida da final ocorrendo no estádio do Palmeiras, onde o Corinthians não vence há seis anos.

O técnico do verdão, Abel Ferreira aprimora as finalizações e cruzamentos, fundamentais para o ataque do Palmeiras, que busca o tetracampeonato consecutivo.

A expectativa é alta para o confronto decisivo deste domingo.