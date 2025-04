Esporte Clube Meia-Noite: novo integrante da federação paulista tem estádio ao lado de cemitério Time do interior recentemente se transformou em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) Esporte Record|Do R7 22/04/2025 - 15h50 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h50 ) twitter

Descubra a fascinante história do Esporte Clube Meia-Noite, um time do interior de São Paulo com um nome curioso devido à sua proximidade com um cemitério. Fundado em 1959, o clube recentemente se transformou em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com grandes ambições de alcançar a elite do futebol paulista.

Com investimentos em categorias de base e parcerias internacionais, o Meia-Noite busca revelar talentos e competir em campeonatos oficiais. Conheça os jovens jogadores e a visão do clube para o futuro, incluindo a expectativa de enfrentar grandes times como Corinthians e Santos.