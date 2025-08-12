Etapa do Circuito Paulista de Surfe Colegial tem campeões da Baixada e do litoral norte
Destaque para Vini Palma, de Praia Grande, que obteve a maior nota da etapa, 9.90, e venceu na sub 14 masculino
A etapa do Circuito Paulista EDP de Surfe colegial na Praia da Baleia, São Sebastião (SP), reuniu 95 atletas nas categorias sub 12 e sub 14. Destaque para Vini Palma, de Praia Grande, que obteve a maior nota da etapa, 9.90, e venceu na sub 14 masculino. Eduarda Estefani, de Santos, dominou a sub 14 feminina. Mateus Jones, de Guarujá, e Gabriela Rigo, de Ubatuba, foram campeões nas categorias sub 12 masculino e feminino, respectivamente.