Handebol de Taubaté disputa em 2025 a Liga Nacional, Super Paulistão e Mundial de Clubes
Time da região vive temporada de sucesso
O time de handebol de Taubaté vive uma temporada de sucesso, já tendo conquistado a Supercopa do Brasil e o título Centro-Sul-Americano de Clubes. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Pinheiros no Super Paulistão e busca uma vaga no Final 4 da Liga Nacional. Em setembro, Taubaté encara o Mundial de Clubes no Egito, enfrentando times de elite como o Barcelona, com o objetivo de representar o Brasil com força e determinação.