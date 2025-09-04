Handebol de Taubaté disputa em 2025 a Liga Nacional, Super Paulistão e Mundial de Clubes Time da região vive temporada de sucesso Esporte Record|Do R7 04/09/2025 - 15h50 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O time de handebol de Taubaté vive uma temporada de sucesso, já tendo conquistado a Supercopa do Brasil e o título Centro-Sul-Americano de Clubes. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Pinheiros no Super Paulistão e busca uma vaga no Final 4 da Liga Nacional. Em setembro, Taubaté encara o Mundial de Clubes no Egito, enfrentando times de elite como o Barcelona, com o objetivo de representar o Brasil com força e determinação.