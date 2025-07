Jacareí Rugby conquista título inédito no Campeonato Paulista A partida decisiva contra a Poli foi emocionante, com o time da casa garantindo a vitória por 24 a 20 Esporte Record|Do R7 21/07/2025 - 16h33 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h33 ) twitter

O Jacareí Rugby fez história ao vencer o Campeonato Paulista de Rugby de 15 masculino, conquistando um título inédito. A partida decisiva contra a Poli foi emocionante, com o time da casa garantindo a vitória por 24 a 20. O capitão André Brandão destacou o esforço e dedicação dos jogadores, que são amadores e conciliam o esporte com suas rotinas. O triunfo é um marco para a cidade de Jacareí e para o clube, que já havia vencido no feminino.