Jacareí Rugby é campeã paulista de rugby de XV Equipe venceu todos os jogos Esporte Record|Do R7 20/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h53 )

O time feminino de rugby de Jacareí conquistou o título paulista adulto pela primeira vez, vencendo a Poli USP por 22 a 15. Com uma campanha impecável, as atletas garantiram 5 vitórias em 5 jogos, destacando-se com o melhor ataque e defesa. Após dois vice-campeonatos, a equipe celebra o feito histórico, mostrando garra e intensidade desde o início.