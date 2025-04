Jogo entre Colo-Colo e Fortaleza é marcado por confusão e tragédia no Chile A partida, que estava empatada em 0 a 0, foi paralisada após a invasão de campo por torcedores revoltados após duas mortes antes do apito inicial Esporte Record|Do R7 11/04/2025 - 16h35 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h35 ) twitter

O jogo entre Colo-Colo e Fortaleza no Chile foi marcado por uma tragédia antes do início, quando dois jovens morreram atropelados ao tentar entrar no estádio sem ingressos. A partida, que estava empatada em 0 a 0, foi paralisada após a invasão de campo por torcedores revoltados. O Ministério Público do Chile investiga o caso, e um policial foi indiciado pelas mortes.

A Conmebol cancelou o jogo e lamentou o ocorrido, enquanto o comitê jurídico analisa a possibilidade de remarcar a partida. O Fortaleza também expressou pesar e seus funcionários ajudaram na segurança dos torcedores presentes.